Umbria, reddito di cittadinanza: dal carcerato all'imprenditore, quattordici persone segnalate

C'è chi lavora in nero, chi è rinchiuso in carcere, chi fa l'amministratore delle società. Detto in altro modo: sessantamila euro incassati senza averne diritto. Una vera e propria ‘caccia aperta’ ai furbetti del reddito di cittadinanza in Umbria.

I carabinieri della provincia di Terni e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno avviato da marzo una serie di approfonditi sul reddito di cittadinanza. Segnalate all’autorità giudiziaria quattordici persone.