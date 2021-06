Serie Tv internazionale cerca comparse: ecco come fare, torna a Panicale il cast di "La Signore Volpe"

“La Signora Volpe” torna a Panicale e cerca comparse. Riprenderanno questa settimana, nel borgo umbro, le riprese della fiction “La Signora Volpe” e a tal fine la produzione sta cercando figuranti. Da questo pomeriggio è aperto il casting per le comparse. Fino a mercoledì prossimo sarà possibile presentare la propria candidatura, dirigendosi direttamente sul posto, in Piazza Umberto I, vicino all’Ufficio Informazioni, oppure iscrivendosi al sito

www.puntocasting.it/candidatura. Possono presentarsi uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Per info: 392.3815638.