Derby Perugia-Ternana, Daspo di sei anni per un tifoso del Grifo

Daspo di sei anni e obbligo di firma per un tifoso del Grifo. Il 37enne era già stato 'daspato' nell'aprile del 2009.

Il tifoso biancorosso, prima del derby Perugia-Ternana del 19 dicembre, spiega la Questura di Perugia, ha aperto abusivamente un varco dell’area di massima sicurezza dello stadio Curi, consentendo il passaggio di circa 150 tifosi del capoluogo. Secondo la ricostruzione della polizia è entrato nel settore della “Tribuna Est”, si è diretto nell’Area di Massima Sicurezza dello stadio con l’intento di spingere il maniglione antipanico e aprire la porta di evacuazione. Il tentativo però è andato in porto parzialmente: gli "steward" in servizio ai tornelli che, con non poca difficoltà vista la calca dei tifosi, hanno rimesso in sicurezza il varco.

Le indagini della Digos, della polizia scientifica e le immagini di sorveglianza dello stadio hanno portato alla denuncia del 37enne, residente in provincia. Per lui è scattato il Daspo di sei anni.