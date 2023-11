Valnerina, inquinamento ambientale con le acque reflue dell'allevamento di trote: indagato

I Carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale hanno denunciato in stato di libertà un 80enne, proprietario di un allevamento ittico in Valnerina per il reato di inquinamento ambientale.

All'uomo è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Spoleto nell’ambito delle indagini svolte dai Carabinieri Forestali, durate più di un anno.

L’attività di controllo dell’allevamento è stata finalizzata ad accertare la rispondenza dell’impianto agli elaborati progettuali approvati, il rispetto delle prescrizioni impartite dai provvedimenti autorizzativi e la qualità delle acque del fiume ove confluisce lo scarico di acque reflue industriali dell’allevamento.

Oltre il reato di inquinamento ambientale delle acque del fiume, ricadente all’interno di un’area protetta e sottoposta a vincolo paesaggistico, sono stati contestati anche i reati di gestione illecita di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività e scarico non autorizzato di acque reflue industriali.

Da ulteriori accertamenti specifici è risultato che il pesce allevato è comunque idoneo al consumo umano pertanto la magistratura ha impartito alla ditta prescrizioni volte al solo ripristino delle condizioni ambientali.