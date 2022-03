Sequestrata e violentata a 18 anni, il Riesame "conferma" i provvedimenti

Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta della revoca delle misure cautelare a carico dei tre uomini indagati per il sequestro e la violenza sessuale su una 18enne. Due degli indagati sono ristretti ai domiciliari, il terzo ha l’obbligo di firma.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, la 18enne sarebbe stata costretta a subire violenza da più persone, in una casa di Pantano, obbligata a bere e consumare droga. In quella casa, sempre secondo il racconto dell’accusa, ci sarebbe finita con l’inganno, portata da due uomini che erano andata a prenderla nella provincia di Arezzo. Avrebbero dovuto accompagnarla alla stazione di Firenze, ma erano arrivati alla periferia di Perugia. Da quella casa, dove c’erano altre tre persone, la giovane sarebbe riuscita a uscire solo nel primo pomeriggio del giorno dopo, e quindi a chiedere l’intervento della polizia. La ricostruzione della ragazza viene contestata dagli indagati che ricostruiscono la serata in maniera differente. Anche per questo i loro legali, gli avvocati Cristina Zinci, Vincenzo Bochicchio e Pasquale Perticaro, hanno chiesto che venga sentita con la formula dell’incidente probatorio.