Notte di follia con la escort, imprenditore perugino sotto processo per sequestro di persona e violenza privata.

L’imputato, difeso dall’avvocato Gabriele Caforio, “dopo aver concordato e consumato … un rapporto sessuale a pagamento” con una escort, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Francesco Gatti, avrebbe costretto la stessa “a tollerare la sua permanenza all’interno dell’abitazione, rifiutando di uscire nonostante l’invito della donna, intimandole di uscire per procurargli” della cocaina e al rifiuto della escort “puntandole contro un coltello da cucina prelevato da un cassetto e al contempo afferrandola per i capelli”. L’uomo, secondo l’accusa, con violenza e minacce si sarebbe trattenuto nell’abitazione della donna fino alle 9 del mattino successivo, contro la volontà della stessa.

La Procura di Perugia contesta all’imputato, un perugino di 59 anni, di avere privato la donna “della libertà personale, legandole i polsi con del nastro adesivo che estraeva dal suo borsello e chiudendola in bagno tenendo la porta serrata con la forza, così da impedirle di uscire”. L’uomo avrebbe poi fatto uscire la donna dal bagno, intorno alle 3 di notte, “assecondato con la falsa promessa di adempiere alle sue richieste”, cioè di acquistare la droga per lui e accettare di fare nuovamente sesso con lui, sempre dietro il pagamento di una somma.

Una volta libera e uscita dall’appartamento dove esercita la professione di escort, la donna non acquistava la droga e non tornava dall’imputato. Solo la mattina successiva, senza aver chiamato le forze dell’ordine, rientrava nel suo appartamento di lavoro e trovava l’imputato addormentato sul divano. L’uomo si scusava, si faceva ridare l’assegno per il pagamento della notte con la escort, promettendo di pagare il tutto in contanti nei giorni seguenti. Cosa che poi non avveniva. Un mese dopo i fatti la donna ha sporto denuncia e adesso si è costituita parte civile nel procedimento davanti al giudice per l’udienza preliminare, chiedendo 10mila euro di risarcimento.

Il gup Natalia Giubilei ha concesso un rinvio per consentire alla difesa di valutare riti alternativi all'udienza di febbraio del 2024.