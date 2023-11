Entra nel bar senza mascherina e urla contro gli agenti che lo controllano: "Questa è una dittatura"

Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale durante un controllo perché era senza mascherina al bar, ma per sfuggire alla condanna se la cava con i lavori di pubblica utilità presso un’associazione di volontariato.

L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Nicotra, era accusato di avere “usato minaccia, nonché, in presenza di più persone, offeso l’onore e il decoro” di due agenti, uno del Commissariato di Città di Castello e uno della Polizia locale , entrambi in uniforme, mentre svolgevano un controllo per il rispetto delle normative di contrasto al Covid-19.

La Procura di Perugia contesta all’uomo di avere “senza peraltro indossare la prevista mascherina e non mantenendo la distanza di sicurezza” nei confronti degli agenti, afferrato uno di essi “per la giacca della divisa, urlando contestualmente nei confronti degli operanti: questa è una dittatura … andate ad arrestare i ladri invece di rompere i cog… ma chi vi credete di essere … pezzi di m…”.

Secondo l’accusa “dopo aver inizialmente fornito la propria patente di guida per essere identificato” l’imputato “cercava di riprenderla tentando con spinte e strattonamenti di sfilarla” dalle mani di uno degli agenti e mentre l’altro poliziotto comunicava i dati alla centrale, l’imputato lo strattonava e diceva “tu non mi identifichi … cancella il mio nome da quel foglio”.

Contestato all’imputato anche il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il giudice del Tribunale penale di Perugia lo ha inserito nella messa alla prova e dopo lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l’Avis, per l’imputato si potrà definire positivamente il procedimento.