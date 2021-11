Alla Fiera dei Morti senza green pass: 90 persone controllate e tre multate per 1.400 euro

Agenti della Polizia locale di Perugia, in borghese, hanno pizzicato tre persone alle Fiera dei Morti senza green pass: multe per 1.400 euro.

A finire nella maglia dei controlli un ambulante, titolare di un banchetto, un suo dipendente e un cliente. Il bilancio dei controlli della Polizia locale, diretta dal comandante Nicoletta Caponi, è di 90 persone controllate e solo 3 multate. Per accedere ai banchi della fiera, infatti, bisogna essere in regola con il green pass (ottenuto tramite vaccinazione o a seguito di tampone, in questo caso della validità di 48 ore).

Gli agenti in boghese si sono avvicinati ad un banco di merce e hanno chiesto di poter controllare il certificato verde alle tre persone presenti. Nessuno lo aveva, così è scatta la sanzione di 600 euro per il titolare e il suo dipendente, mentre al cliente è stata fatta una multa di 400 euro. La ntizia è riportata dal Corriere dell'Umbria.