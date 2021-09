"Il lavoro è stato fatto, pagate la parcella", il Tar condanna la Comunità montana Trasimeno-Medio Tevere

Mai pagati i 10mila euro per l’elaborazione dei progetti preliminare e definitivo per l’ampliamento dell’impianto di irrigazione delle aree a sud del Comune di Castiglione del Lago

“Pagate la parcella da 10mila euro”. È l’ordine emesso dal Tribunale amministrativo regionale nei confronti Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere per una parcella di un professionista, difeso dall'avvocato Antonio Bagianti, mai pagata, nonostante un decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia.

L’ingegnere si è rivolto al Tar per ottenere “il pagamento in suo favore della somma di 10.276,01 euro, quale saldo per l’elaborazione dei progetti preliminare e definitivo ... per l’ampliamento dell’impianto di irrigazione delle aree a sud del Comune di Castiglione del Lago, nel comprensorio sotteso dalla realizzanda vasca n. 31 per i distretti 2, 3, 4 e 5A”. Lavoro fatto, ma mai pagato, anche a fronte di un decreto ingiuntivo notificato correttamente e “dichiarato definitivamente esecutivo”.

La Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere, a cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

In camera di consiglio i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso riconoscendo “l’obbligo per l’amministrazione de qua di ottemperare al giudicato, conformandosi integralmente a quanto statuito dal Tribunale di Perugia nel decreto ingiuntivo azionato e di corrispondere alla ricorrente le somme dovute”. Nell’ipotesi di “ulteriore inottemperanza, viene sin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Perugia, con possibilità di delega ad un funzionario della medesima Prefettura, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori 90 giorni”.