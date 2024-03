Bollette dell'acqua e dei rifiuti, l'innovativa sentenza del Tar che fa chiarezza su chi dedice le tariffe

Le regole stilate per le tariffe dei servizi idrici valgono anche per quelle dei rifiuti. La recente sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che ha riconosciuta la validità delle delibere dell'Auri che stabiliscono costi e bollette, è innovativa sotto diversi aspetti.

“In primo luogo estende alla materia delle tariffe per i rifiuti di un orientamento espresso con riferimento alla regolazione dei servizi idrici, secondo cui a proposito dell’autonoma impugnabilità degli atti degli enti di governo d’ambito di validazione dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori e di predisposizione della proposta tariffaria, ha concluso che si tratta di atti meramente endo-procedimentali, come tali non immediatamente lesivi – afferma l’avvocato Alberto Fantini dello Studio Tonucci & Partners che ha assistito l’Auri nel giudizio - In buona sostanza, tali tariffe, poiché soltanto predisposte dall’ente d’ambito e non ancora approvate dall’autorità di settore, per quanto provvisoriamente applicabili, non possono ritenersi ancora dotate di portata immediatamente e concretamente lesiva per il gestore” (per chi volesse approfondire si può leggere la sentenza Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1379, che fa proprie le argomentazioni di CGARS, 22 aprile 2021, n. 354).

“La sentenza conferma il carattere binario del procedimento tariffario, che prevede una proposta dell’autorità d’ambito (nel caso di specie Auri), previa validazione dei dati e delle informazioni contenute nel PEF ‘grezzo’ trasmesso dal gestore – prosegue l’avvocato Fantini - alla quale fa seguito la approvazione dell’Autorità di settore (Arera), prima della quale la tariffa predisposta ed applicata dall’ente d’ambito ha solo un’efficacia provvisoria”.

Da sottolineare che la sentenza “ribadisce il ruolo assegnato ad Arera come nevralgico, costituendo le valutazioni rimesse alla stessa il cuore della procedura – dice ancora l’avvocato Fantini - e vertendo esse su aspetti tecnici che richiedono notevole e puntuale approfondimento, postulando l’esercizio, da parte dell’Autorità di settore, di competenze ad elevato contenuto specialistico”.

In conclusione “per il modo in cui è articolato il procedimento tariffario, la contestazione in giudizio delle modalità seguite dall’Ente territorialmente competente (Auri) nella validazione dei dati forniti dal gestore finisce per investire ‘proprio l’oggetto specifico della attività valutativa riservata ad Arera’, ciò che induce a ritenere che ‘frapporre un giudizio amministrativo tra questi due momenti (proposta dell’ente d’ambito e approvazione dell’autorità di settore) potrebbe seriamente compromettere il ruolo e le funzioni svolte da Arera - conclude l’avvocato Fantini - il tutto con probabile violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in relazione ossia a ‘poteri amministrativi non ancora esercitati’ e con il rischio di ‘un corto circuito istituzionale’ ossia in un inestricabile groviglio giuridico-amministrativo, tra sentenze di primo (tra l’altro di diversi TAR funzionalmente e territorialmente competenti) e di secondo grado nonché interventi a più livelli di diversi organi amministrativi, che finirebbe per compromettere insanabilmente il fisiologico fluire amministrativo della procedura di approvazione delle tariffe” (sul tema si può leggere Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1379, sintetizzando le conclusioni già tratte da CGARS, 22 aprile 2021, n. 354).