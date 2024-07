Sellini tagliati e scocche rigate con un punterolo, vandalo in azione in piazza Morlacchi

Sellini tagliati e scocche rigate con il punteruolo. È quanto avvenuto un paio di giorni fa in piazza Morlacchi, di fronte agli uffici comunali di Palazzo Grossi.

La brutta sorpresa per i proprietari di motorini, scooter e moto, tra cui qualche dipendente comunale e studenti, è stata scoperta nel pomeriggio, con i segni sul telaio dei mezzi, le selle tagliate con un colpo secco e i sospetti subito concentrati su una persona delle zona, non nuova a comportamenti del genere.

Ipotesi che anche per la Polizia locale, intervenuta sul posto, trovava conferma, visto che spesso gli agenti hanno ricevuto segnalazioni di danneggiamenti ai mezzi in sosta, anche auto, con lancio di uova, farina e zucchero, ma anche sacchi della spazzatura aperti e il contenuto rovesciato su auto e moto. In questo caso l’autore del gesto ha utilizzato un punteruolo.

E qui la seconda brutta sorpresa: la persona che avrebbe fatto tutto ciò è un soggetto seguito dai servizi sociali e psichiatrici pubblici e difficilmente si arriverebbe ad un procedimento penale o interventi di qualche tipo nei suoi confronti. Già sapendo che ci sarà una prossima volta.