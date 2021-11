Controlli a tappeto sulle strade (anche secondarie) in Altotevere: altre due patenti ritirate, scattano anche le denunce

Continuano i controlli su strada da parte dei carabinieri su strade anche secondarie in tutto l'Altotevere, per cercare di arginare gli incidenti stradali provocati da chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe o alcol (oltre il limite consentito). In meno di 24 ore sono state due le patenti ritirate dai militari che fanno riferimento alla Compagnia di Città di Castello. A Trestina etilometro amarissimo per un 49enne del posto che è risultato essere in stato di ebbrezza alcolica con un tasso di 4 volte il limite massimo consentito. Per lui quindi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica ed il ritiro della patente di guida.

A Selci Lama invece i Carabinieri si sono trovati di fronte ad un 25enne albanese - residente in un comune dell'Altotevere - che si è rifiutato sia di sottoporsi all'etilometro che ad eventuali analisi alternative al Pronto Soccorso. A quel punto è scattata la procedura prevista dal codice: denuncia e ritiro della patente. Il deferimento si è reso necessario dato che il giovane straniero guidava il veicolo con patente albanese non in regola.