SEGNALAZIONE "Davanti al mio negozio vive un senza tetto: non vuole essere aiutato, accetta solo vino ed io così non posso andare avanti"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che sta vivendo un momento difficile per via di una persona, in difficoltà, che vive tutto il giorno davanti al suo negozio a Prepo. Ha cercato di aiutarlo ma non c'è stato nulla da fare, Ha chiesto aiuto dalle istituzioni ma nessuno si è mosso. Una situazione difficile sia umana che commerciale (per il negoziante). Ecco la storia.

di Francesco Picistrelli

Nella foto potete vedere "l'accampamento" di un senzatetto proprio lungo la strada, davanti al passaggio di coloro che da Prepo salgono in centro storico (foto di ieri perché oggi c'è ancora più materiale). Non siamo a Roma, a Milano o in altre grandi città, ci troviamo a Perugia e una situazione del genere in vita mia (40 anni che vivo in questa città) non l'avevo mai vista. Io sono il negoziante accanto, ho provato a parlare con il senzatetto ma niente, non sente ragioni, chiede solo spicci per ubriacarsi, non accetta cibo, non accetta aiuti, solo vino. Poi ovviamente tutti i suoi bisogni fisiologici li espleta accanto alla struttura ed io che pago le tasse al comune (Imu tari etc etc) mi ritrovo tutte le mattine a dover pulire piscio vomito e tutto il resto. Ho chiamato l'ASL che mi ha rimbalzato ai carabinieri che mi hanno rimbalzato ai vigili.

Prima chiamata ai vigili "scriva una mail" seconda chiamata ai vigili "mandiamo una pattuglia" arrivata la pattuglia, dopo una piccola conversazione lui è ancora lì!!! Anzi ieri sera erano in 3 ad ubriacarsi. Domani saranno in 10 a fine mese ci sarà un campeggio??? Il marciapiede dove accade tutto ciò è ovviamente privato, ma PRIVATO USO PUBBLICO e vorrei capire dalle istituzioni quando il privato uso pubblico è considerato pubblico (nel caso di multe sanzioni etc) e quando è considerato privato ( come in questo caso). Ma io da privato pago le tasse anche per essere tutelato da queste situazioni.