LA SEGNALAZIONE "I miei suoceri sono guariti dal Covid ma la spazzatura è ancora sul terrazzo..."

Riceviamo e pubblichiamo la mail di un nostro lettore che ha raccontato il disservizio che stanno vivendo i suoi familiari dopo la quarantena da Covid. Chiediamo al Comune e alla Gesenu di spiegare questa vicenda e di avviare la raccolta quanto prima.

di Michele Ciaglia

Vi scrivo queste due righe relative al disservizio creato dalla GESENU. I miei suoceri sono stati positivi al COVID19 quindi posti in quarantena. Fatte le comunicazioni di rito alla USL e all'USCA....e compilata l'email alla GESENU e al Comune per l'attivazione del recupero della spazzatura. NON vedendo nessun tipo di risposta contattavo un mio amico il quale si adoperava a farmi avere i sacchi per la specifica. Una volta imbustata, chiamavamo la GESENU per il ritiro....nessuna attivazione da parte loro. Procedevamo a contattarli avendo come risposta che attendevano la comunicazione dal Comune poter ritirare i sacchi. Morale della favola?I suoceri sono guariti e "liberi" da 6 gg con la spazzatura nel balcone in attesa di cosa non si sà.