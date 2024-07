Barista aggredito a sediate, l'aggressore resta in carcere fino alla perizia sulla infermità mentale

Il 37enne brasiliano che ha aggredito a calci, pugni e sediate l’anziano proprietario del Bar Baglioni è “pericoloso socialmente”, anche “incapace di intendere e volere”, nonché di “partecipare al processo”. Lo dice il dottor Franco Simonucci, che ha stilato una relazione sulle condizioni dell’uomo nel corso di un processo per violenza sessuale (finito con il non doversi procedere per incapacità del soggetto imputato), lo ha confermato il personale medico di Capanne, e ribadito il dottor Silvio D’Alessandro chiamato dalla difesa dell’imputato, l’avvocato Dario Epifani, a valutare il soggetto.

L’uomo, in cella dal 5 giugno, giorno dell’aggressione, è stato trasferito a Terni, struttura più consona a seguire l’arrestato viste le sue condizioni di salute e psichiche, dove sta seguendo un percorso di disintossicazione dai cannabinoidi (dopo l’aggressione è risultato sotto l’effetto di droga). Per giudice, pubblico ministero e difesa si prospetta anche un altro problema: la nazionalità dell’imputato. Se fosse italiano verrebbe destinato ad una struttura, come già disposto dopo il processo per violenza sessuale, con l’imputato sottoposto a libertà vigilata in attesa di un posto in una comunità (quando sarebbe più utile una Rems, struttura per soggetti che dovrebbero stare in carcere, ma non possono andarvi per le condizioni psichiche); se fosse brasiliano potrebbe essere espulso il giorno dopo la sentenza (che dovrebbe arrivare il 9 settembre); se fosse apolide, come sembra, diventerebbe un bel problema da sbrogliare.

Nel corso dell’udienza di oggi, prosecuzione della direttissima del 6 giugno, il perito Simonucci non ha potuto presenziare e ribadire che l’imputato è afflitto da “una schizofrenia cronica paranoide, malattia irreversibile con compromissione permanente della sua capacità di intendere e di volere e di partecipare a un processo”. Non ha potuto neanche confermare “la pericolosità sociale conclamata, tanto da sostenere la necessità di una misura che contempli due anni di cura in un centro di salute mentale, con un supervisore che verifichi la sua reale partecipazione a un percorso di cura, con la previsione di una terapia da assumere con continuità e concludendo con l'ipotesi di una rivalutazione per l'inserimento, eventualmente, in una Rems”. Quindi il giudice Emma Avella ha deciso di rinviare al 9 settembre (facendo salva la sospensione feriale) e tornare in aula quel giorno per sentire il dottor Simonucci), con l’imputato sottoposto alla misura cautelare in carcere a Terni.

Quanto riportato nella perizia da Simonucci è stato confermato dallo psichiatra Silvio D’Alessandro, che verrà sentito anch’egli a settembre, insieme al dottore del carcere di Capanne e di quello di Terni, che riferiranno sulle condizioni del soggetto e sull’incompatibilità con il carcere.

Il mattino del 5 giugno l’uomo, urlando di chiamarsi “Bin Laden” aveva aggredito l'80enne proprietario del bar Baglioni, nell’omonima via, il quale si era chiuso dentro con la moglie, ma l’imputato aveva sfondato la porta a vetri con una delle sedie dei tavolini all’aperto del locale. Con la stessa sedia, poi, colpiva “sulla spalla e sulla testa” l’anziano, “prima che intervenisse la moglie che si frapponeva tra i due e consentiva che lo stesso s'allontanasse”. L’80enne aveva riportato la “frattura metaepifisi prossimale dell'omero destro, infrazione corticali della base della falange intermedia del secondo dito della mano sinistra, trauma cranico-facciale con frattura delle ossa del naso e frattura lacero contusa frontale" con prognosi di 40 giorni”.