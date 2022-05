"Se non paghi ti mando a casa tre tizi dell'Est Europa", ma ha inventato tutto per non pagare un carico di mucche e vitelli

Mucche e vitelli comperati con assegni scoperti. E quando arriva il momento di pagare perché i titoli sono tornati indietro in quanto sul conto non ci sono soldi, va dai Carabinieri e denuncia di essere stato minacciato dal venditore che avrebbe ingaggiato tre “sgherri” dell’Est Europa.

L’uomo, un 49enne di Città della Pieve, difeso dall’avvocato Saschia Soli, è accusato di insolvenza fraudolenta per aver “contratto con il proposito di non adempierle, obbligazioni” con un allevatore di bovini per una “fornitura di capi di bestiame per un importo complessivo di 83.657,86 euro”. Il processo è andato avanti così a lungo, però, che oggi è stato inserito in quelli del cosiddetto “protocollo”, cioè un parcheggio dei fascicoli in prossimità della prescrizione

Secondo l’accusa per comperare gli animali, l’imputato avrebbe versato cinque assegni, il primo dei quali una volta portato all’incasso sarebbe risultato scoperto “per mancanza di fondi”, mentre i successivi tre venivano denunciati come oggetto di furto.

A questo punto l’imputato avrebbe chiesto all’allevatore di restituire i tre assegni denunciati come rubati affinché potesse sostituirli con titoli validi; ma anche questi assegni risultavano emessi su un conto corrente completamente vuoto.

Per il “giochetto” della denuncia di furto degli assegni, inoltre, era scattata l’indagine sul venditore del bestiame, accusato di ricettazione. Risoltasi in un nulla di fatto, era partita l’accusa di calunnia a carico del compratore per la falsa denuncia di furto e per le false accuse, rivolte sempre al venditore, di aver assoldato “cinque persone dell’Est le quali gli avrebbero detto ‘devi pagare e non fare altro nei confronti della ...(azienda di allevamento, ndr) altrimenti avrebbe corso dei guai seri sia lui stesso sia la sua famiglia”.

In questo caso la giustizia non è riuscita a fornire una risposta sulla vicenda.