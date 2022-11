"Non volevo farlo, ho perso la testa perché lei mi ha lasciato": condannato per resistenza e oltraggio alle forze dell'ordine

“Signor giudice, non volevo farlo, ma ero appena stato lasciato dalla mia compagna e ho perso il controllo e la ragione”. Per la giustizia, però, non vale come giustificazione per essersi scagliato contro le forze dell’ordine ed essere finito in tribunale con l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Un 30enne di Castiglione del Lago è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, reati commessi nel corso di una sera in cui era stato trovato, davanti all’abitazione della ex, in stato di alterazione.

In quell’occasione aveva aggredito le forze dell’ordine e proferito parole ingiuriose e di minaccia.

Il giudice non ha applicato la “prevalenza sulla recidiva infraquinquennale delle circostanze attenuanti generiche”, respingendo anche le giustificazioni dell’imputato ritenendo irrilevanti “le ragioni addotte a giustificazione della condotta riconducibili al disagio personale dell'imputato per essere stato lasciato dalla convivente”.

Da qui la condanna dell’imputato.