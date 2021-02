Scuole, Regione ricorre al Consiglio di Stato ma la sospensiva su chiusura resta attiva

La Regione Umbria ha proposto opposizione al Tar dell’Umbria nonché ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di sospensiva del Tar regionale del 13 febbraio in merito all’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio, con specifico riferimento alla parte in cui la Regione Umbria sospende “tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie”. La decisione del Tar, comunque, resta efficace fino all’esito dell’opposizione o del ricorso, salvo provvedimenti ordinativi dei Sindaci nei rispettivi Comuni.