Scuole a Perugia, due nuove mense e l'orario prolungato. Tuteri: "Contrastare la povertà educativa"

Ulteriore avanzamento del progetto comunale dell'adozione pieno in tutte le scuole perugine: per farlo il vice-sindaco Giancarlo Tuteri, a giugno 2022 con il via libera della Giunta, aveva adottato la determina che prevede la realizzazione di palestre e mense nelle strutture scolastiche. Obiettivo: contrastare la povertà educativa anche attraverso l’adozione dell'orario prolungato. I nuovi passi in avanti sono le mense scolastiche nelle primarie di Casa del Diavolo e “Sabatini” di Colle Umberto. Gli interventi prevedono un importo, nel primo caso di circa 418mila euro e nel secondo caso di circa 408mila euro.

“E’ necessario offrire a tutti i bambini e bambine pari opportunità di studio e formazione fisica – spiega Tuteri – Compiti ed attività fisica, svolti a scuola, permettono ai ragazzi ed alle famiglie di dedicare la restante parte della giornata alla vita familiare. Inoltre determinano un risparmio economico per i genitori ed evitano l’insorgere di un divario di dipendente dal livello socio-culturale della famiglia di appartenenza. Non ultimo vorrei porre l’accento sul valore del nostro servizio di refezione scolastica, per il quale rivolgiamo un ringraziamento sentito agli uffici comunali, ai fornitori ed al comitato dei genitori, che ci garantisce la fornitura ai ragazzi di un pasto sano ed equilibrato”.