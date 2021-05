Scuole chiuse nel giorno blindato del Giro d'Italia: il Comitato A scuola non ci sta e spara contro Romizi

Il Comitato A Scuola continua la sua battaglia contro Regione e Comune di Perugia dopo aver contestato le ordinanze di chiusura (per evitare ulteriori contagi) nel periodo difficile da febbraio a marzo, ora la contestazione si sposta sulla decisione del Comune di chiudere le scuole in vista della partenza di tappa del Giro d'Italia dal capoluogo. Stessa decisione, per gli stessi motivi tecnici del Comune di Foligno interessato dalla gara ciclistica. Una chiusura determinata dall'organizzazione di un evento mondiale che necessità di blindare strade e intere aree per permettere lo svolgimento della kermesse sportive.

Per il Comitato prima si doveva pensare agli studenti e alle famiglie e dopo al Giro d'Italia - su cui il Comune punta anche in chiave rilancio economia-turismo. "Ancora una volta la Regione Umbria e il Comune di Perugia non si smentiscono: per loro il diritto all'istruzione, la formazione dei nostri figli e l'organizzazione familiare sono questioni superficiali e non pilastri fondanti di una società" scrivono dal Comitato A Scuola "Il corrente anno scolastico è stato drammaticamente segnato dalle chiusure delle scuole e dalla didattica a distanza, gli studenti delle scuole superiori di secondo grado sono da poco rientrati in presenza, una minima parte al 100% e la gran parte al 50%, ragion per cui sembrano inopportune ulteriori chiusure".

Per il Comitato poi Regione e Comune hanno scarso interesse anche per le famiglie: "in primis madri, che vengono definite dai rapporti Save the Children “Le Equilibriste”per la capacità di doversi organizzare tra vita lavorativa e vita familiare in Italia senza politiche di conciliazione a loro favore".