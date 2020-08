"Ben 900 studenti in Umbria sono senza aula in vista della riapertura della scuola"

Mancano meno di 18 giorni alla riapertura delle scuole e la Regione Umbria non è pronta a far riprendere la didattica a migliaia di studenti delle scuole superiori umbre. Vi è prima di tutti il problema urgentissimo e fondamentale degli spazi. I dati mostrano che vi sono ben 35 classi nella sola Provincia di Perugia che ad oggi non hanno ancora un’aula a disposizione: ben 20 di queste nel Liceo Galilei di Perugia, ma ci sono criticità anche allo Jacopone da Todi e al Pieralli (5 aule mancanti per ciascun istituto).

"Stimiamo che siano più di 900 gli studenti per i quali è ancora incerta la sistemazione e le alternative proposte non sembrano percorribili". Lo hanno affermato i vertici di Altrascuola-Rete degli studenti Medi Umbri dopo la pubblicazione del nuovo bando della Provincia per trovare spazi in favore degli istituti superiori

"Grande confusione - ha spiegato Matias Cravero - coordinatore di Altrascuola - Rete degli Studenti Medi Umbria - poi versa sul fronte dei trasporti, ma la questione è molto più semplice: il servizio era insufficiente anche prima dell’emergenza covid-19 sia negli orari, sia nella diffusione. È il momento di stanziare fondi affinché siano garantiti trasporti sicuri e adeguati a tutti gli studenti del territorio. Le criticità sul piano nazionale ci sono senza dubbio, ma è piena responsabilità delle istituzioni locali trovare spazi adeguati e investire a sufficienza nel diritto allo studio regionale per rappresentare un modello virtuoso tra le regioni del Paese».