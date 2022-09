Giovani e futuro, gli studenti delle medie potranno imparare la musica e 4 strumenti: via libera a Perugia all'indirizzo musicale

Gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado “Maria Bonaparte Valentini”, sedi di Ponte Valleceppi e Ripa, potranno usufruire dell'insegnamento di quattro strumenti musicali, oltre la storia della musica e la capacità di leggere e interpretare le sette note. La Giunta Romizi ha dato il via libera all'attivazione di un nuovo indirizzo musicale ma a partire dall'anno scolastico 2023-24. Tutte le attività inerenti all'indirizzo musicale si svolgeranno in orario pomeridiano. Ottenuto il nulla osta l’Istituto comprensivo provvederà a formalizzare un rapporto di collaborazione con alcune associazioni culturali attive sul territorio tramite la sottoscrizione di specifiche convenzioni ed a curare le opportune intese con le direzioni scolastiche delle scuole di II grado così da assicurare idonee forme di continuità didattica. Per l’Amministrazione si tratta di un progetto interessante che consentirà di ampliare l’offerta formativa nell’ambito delle scuole perugine, favorendo le abilità ed il protagonismo dei giovani.