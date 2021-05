Gli studenti del “Patrizi - Baldelli - Cavallotti” di Città di Castello si diplomano paladini del riciclo

Gli studenti di Città di Castello si diplomano paladini del riciclo. Grande successo per la scuola “Patrizi - Baldelli - Cavallotti” alla finale nazionale del Green game digital.

Si è conclusa mercoledì l’ottava edizione del Green game, il progetto didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con una finalissima nazionale emozionante, sorprendente e alla quale hanno partecipato 113 Istituti Secondari di II grado da tutta Italia.

Un tour digitale che ha fatto registrare una partecipazione straordinaria da parte delle Scuole: oltre 20.000 gli studenti coinvolti in un’edizione fortemente voluta dai Consorzi Nazionali per dare la possibilità ai ragazzi di partecipare in modo innovativo, formativo e soprattutto coinvolgente ad una didattica originale che ha toccato temi di fondamentale importanza come la corretta raccolta differenziata degli imballaggi e la sostenibilità ambientale.

Ottimo piazzamento per gli studenti della 1CC dell’IIS “Patrizi - Baldelli - Cavallotti” di Città di Castello che, in rappresentanza della provincia di Perugia, si sono distinti a livello nazionale ottenendo importanti risultati in classifica.

Sul podio: campioni d’Italia i ragazzi della 2A ind. Grafica dell’Istituto “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, al 2^ posto un’altra classe del Moretti la 1 CAT e medaglia di bronzo per la 2E dell’IIS “B. Lotti” di Massa Marittima (GR).