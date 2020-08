Ritorno a scuola, le norme per genitori e insegnanti: il protocollo in caso di positività in classe

Il 14 settembre si torna in classe. Almeno si spera anche se sulla base di alcuni rumor provenienti dal Governo sarebbero in rialzo i timori su un eventuale posticipo dopo che i test sugli insegnanti - l'Umbria è tra le prime regione averli fatti e sono ancora in corso - stanno evidenziando un numero considerato importante di asintomatici. Lasciando da parte i timori, presidi, genitori e istituzioni locali chiedono un piano certo per il ritorno a scuola. Dal Ministero della Sanità alcune regole sono state già fissate, altre sono in costante aggiornamento.

Di certo c'è l'istituzione di una nuova figura: il referente scolastico per il Covid 19 che sarà presente negli istituti. Sarà "adeguatamente" formato sulla gestione, sicurezza e codici rossi vari, dovrà tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse, richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19. Importante, secondo il Ministero della Salute, sarà il monitoraggio delle assenze, per individuare ad esempio casi di classi con molti alunni mancanti che potrebbero essere indice di una diffusione del virus e che potrebbero necessitare di una indagine mirata.

Ma cosa accade in caso di sospetta positività dello studente in classe? Il protocollo ufficiale prevede: se ad esempio un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che questo vada isolato in un’area apposita assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica e che i genitori vengano immediatamente allertati ed attivati. Una volta riportato a casa i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone.Se il test è positivo il DdP competente condurrà le consuete indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali, quando necessario, l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione straordinaria.