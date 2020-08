Ritorno a scuola, arrivano i primi banchi a rotelle al Volta tra (tanti) elogi e qualche critica

Belli da vedere proprio no, comodi ancora tutto da capire (ma il tutto è certificato ed è ovviamente a norma) ma certamente consentono il distanziamento considerato fondamentale per arginare un eventuale contagio da Coronavirus. All'Istituto Volta, uno degli istituti più amati e frequentati nel perugino, non solo sono arrivati i banchi nuovi (quelli con le rotelle, ma anche quelli singoli senza) ma sono stati già posizionati, sperimentati e salutati con entusiasmo dalla direzione.

Ovviamente il Piano era pronto da settimane dopo uno studio degli spazi e delle normative. Sulla pagina Fb del Volta è stato spiegato che anche le aule sono state tutte igienizzate. "Con grande orgoglio e dopo mesi di duro lavoro, della DS e del personale ATA, ecco a voi i nuovi arredi e spazi della Area Comunicazione delle Aule laboratorio disciplinari di Italiano, Inglese e Diritto. Anche voi studenti dovrete dimostrare grande senso di responsabilità e vi aiuteremo in questo per il bene comune".

La stragrande maggioranza dei commenti sono positivi ed esaltano questa scuola sempre all'avanguardia e tra le prime ad avere i banchi pensati dal Ministero Azzolina: "Complimenti a questa preside che non si è tirata indietro e ha cercato soluzioni e non scuse a differenza di altre colleghe . In bocca al lupo a voi e a tutti i ragazzi per questo anno scolastico". "Sono sedute ergonomiche brevettate, comodissime. Se lo lasci dire da chi le usa dal lontano 2013!"

Ma non mancano anche le critiche: "Ma quanto saranno scomodi per la schiena e poi piccoli senza il posto per mettere il materiale appoggiare un libro....già con il quaderno e è pieno". "In caso di scossa sismica i ragazzi si dovranno mettere sotto i banchi.... Con questi dove andranno? Non si possono spendere le risorse economiche x queste stupidaggini".