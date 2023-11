Scuola elementare di Pissignano, "anomala" l'offerta al ribasso: da rifare il bando di assegnazione dei lavori

Scuola elementare di Pissignano, la gara d’assegnazione è da rifare dopo che il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato la graduatoria accogliendo il ricorso della seconda azienda classificata.

Il ricorso è stato presentato dalla seconda azienda in graduatoria, difesa dall’avvocato Matteo Frenguelli, chiamando in causa l’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino, Comune di Campello sul Clitunno, difesi dall’avvocato Mirco Ricci, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’annullamento della determina dirigenziale n. 183 del 7 settembre 2023 con la quale veniva disposta la “aggiudicazione definitiva dell'Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Elementare di Pissignano Unione Europea Nextgeneration EU - Fondi PNRR - Missione 4 - Componente 1 Investimento 3.3, per un importo lavori complessivo di Euro 732.580,80”.

Secondo il ricorso la Commissione di gara avrebbe commesso un errore nella valutazione del punteggio tecnico. La gara per “la realizzazione delle opere (di importo pari ad € 763.219,63 per opere edili e € 218.944,91 per gli impianti tecnologici)” è stata aggiudicata secondo il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa, “con attribuzione alle offerte di un punteggio massimo pari a 100 punti dei quali 80 per l’offerta tecnica e 20 per l'offerta economica”. Alla chiusura delle domande erano nove gli operatori partecipanti.

All’esito delle valutazioni della Commissione, l'offerta della prima classificata, controinteressata nel ricorso, “veniva individuata quale aggiudicataria con un punteggio complessivo pari a 69,67 punti (20,00 per l'offerta economica – con un ribasso offerto pari al 26,59% – e 49,67 per l'offerta tecnica) mentre l'offerta presentata dalla ricorrente veniva classificata al secondo posto con un punteggio complessivo pari a 64,55 (1,89 per l’offerta economica – con un ribasso offerto pari al 2,51% – e 62,66 per l’offerta tecnica)”.

La società ricorrente chiedeva l’integrazione dei documenti giustificativi per tutte le componenti dell’offerta e “in particolare in riferimento al ribasso offerto e al relativo importo degli oneri della sicurezza: 1 - Una relazione che indichi l'utile d'impresa e le spese generali riferite all'appalto; 2 – La relazione ed il dettaglio relativi al calcolo degli oneri della sicurezza rispetto a quanto previsto dal progettista”, sostenendo l’incompetenza della stazione appaltante, “in quanto i provvedimenti impugnati sono stati adottati da una centrale unica di committenza (Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino) asseritamente priva del requisiti di qualificazione necessari per poter procedere all'indizione della procedure ad evidenza pubblica”; difetto di motivazione, “non essendo stato concluso il sub procedimento di anomalia dell’offerta e stante l’assenza di motivazione al riguardo nella determinazione di aggiudicazione gravata”, la “non esaustività dei giustificativi forniti dall’aggiudicataria” e diverse contestazioni in riferimento al “miglioramento e implementazione dell’involucro dell’edificio comprendente pareti, copertura e pavimento ..., affermando che la ricorrente avrebbe in realtà proposto interventi strutturali in luogo di quelli richiesti”.

Per i giudici amministrativi il ricorso si presenta fondato in quanto pur avendo vinto l’azienda controinteressata, ed essendo l’offerta “ritenuta anormalmente bassa”, sarebbero stati richiesti documenti integrativi “in riferimento al ribasso offerto e al relativo importo degli oneri della sicurezza” e quindi “la Stazione appaltante era onerata di dare conto dell’esito di tale verifica nel provvedimento finale di aggiudicazione” e dalla relazione del responsabile del procedimento “appare, piuttosto, confessoria del fatto che i giustificativi presentati dalla ... siano stati ritenuti tutt’altro che chiari ed esaustivi, rendendo ancora più palese il difetto di motivazione che vizia il provvedimento gravato”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con il “conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti gravati e la remissione alla Stazione appaltante delle valutazioni in punto di sostenibilità dell’offerta della prima graduata, procedendo poi nella rinnovazione del procedimento a partire da detta fase, con le ulteriori determinazioni del caso”.