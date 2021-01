Coronavirus, Perugia è emergenza contagi: le scuole? Eventuale chiusura dal 2 febbraio

Fra le misure regionali di contenimento si propone l’inibizione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di I e II grado

"Eventuali sospensioni dell’attività in presenza saranno a decorrere dal giorno martedì 2 febbraio 2021": l'annuncio porta la firma dell'amministrazione comunale di Perugia che sta dialogando con il Comitato tecnico scientifico dell'Umbria, insieme ad altri 28 sindacati, sulla strategia da attuare da qui alle prossime due settimane per arginare sempre di più il contagio per evitare di far scivolare tutta l'Umbria in zona rossa.

"E’ in corso la relativa valutazione e proseguono i confronti tecnici con la sanità regionale.In serata si darà più puntale comunicazione sulle determinazioni assunte": ha concluso la nota dell'amministrazione comunale. Comunque vada eventuale sospensione della scuola a Perugia che riguarda anche molte famiglie residenti nei comuni del territorio sarà esecutiva dal 2 febbraio e non da domani.