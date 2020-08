Scuola e Coronavirus, Comune di Montone prolunga iscrizioni mensa e bus

Il nuovo anno scolastico è alle porte e il Comune di Montone ha appena pubblicato un avviso per informare le famiglie che è ancora possibile fare l’iscrizione ai servizi scolastici di mensa e trasporto, per l’ A.S. 2020/2021. Gli interessati possono presentare la domanda per i propri figli entro e non oltre il 2 settembre, presso il Comune di Montone con i moduli reperibili sul sito istituzionale del Comune o negli uffici scuola e tributi.

Le richieste che perverranno oltre tale data rimarranno sospese, in attesa delle verifiche del caso, con possibilità di non essere accettate per motivi organizzativi, relativi anche alla sicurezza anticontagio da Covid-19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Maria Cristina Venturini o Alberto Burattini ai numeri 075 9306427 – 9307019, interni 6 e 5.