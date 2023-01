Scuola, assunto a settembre e licenziato a novembre: "Ha vinto il concorso senza avere i titoli". Il Tar blocca tutto

Insegna da sette anni, vince il concorso straordinario della scuola e viene immesso nel ruolo con assegnazione di una cattedra, ma dopo un anno Ministero e Ufficio scolastico si accorgono che non avrebbe i titoli per insegnare e lo rimuovono.

Scatta immediato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria che dispone subito la sospensione del provvedimento e lascia in cattedra il professore fino alla decisione finale.

Il professore, difeso dagli avvocati Lietta Calzoni e Agnese Nullo, ha citato davanti al Tar una scuola di Città di Castello, l’Usr dell’Umbria e del lazio e il Ministero dell’Istruzione, chiedendo l’annullamento e la sospensione dell’efficacia, del provvedimento “comunicato via e-mail” al professore con il quale il dirigente scolastico disponeva nei confronti del “neo immesso in ruolo per la classe di concorso …”, immissione avvenuta il 1° settembre del 2022, “la decadenza dal servizio per mancato possesso del titolo di accesso” già nel mese di novembre.

I giudici amministrativi, hanno ritenuto che “le esigenze cautelari prospettate con il ricorso appaiono meritevoli di tutela, per quel che concerne, in particolare, i profili afferenti il fumus boni iuris, non avendo l’Amministrazione resistente compiutamente soppesato il legittimo affidamento ingenerato e consolidato, nonché la stabilizzazione degli effetti promananti dalla graduatoria del concorso straordinario approvata, che ha consentito all’odierno ricorrente, sulla base del titolo acquisito, di svolgere la sua attività di insegnamento per ben sette anni”.

Ne consegue l’accoglimento della domanda cautelare proposta e la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti e reintegro in servizio del professore, almeno fino alla trattazione di merito del ricorso, fissata per il mese di giugno del 2023.