Ammessa alla maturità con riserva, ma le prove sono andate male: bocciato il ricorso al Tar

Non ammessa all’esame di Stato, inserita con riserva dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e, alla fine, bocciata dopo una prova di maturità ritenuta insufficiente.

Il ricorso al Tar era stato presentato dalla madre della studentessa, assistita dall’avvocato Michele Bromuri, contro la non ammissione all’esame di maturità e con la conseguente non assegnazione dei crediti dell’ultimo anno (i crediti non vengono assegnati se il candidato non è ammesso).

Il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto la richiesta di sospensiva e di ammissione con riserva all’esame, rimandando a dopo la maturità la valutazione dello svolgimento delle prove e il riesame della mancata ammissione all’esame. Nel corso del giudizio, inoltre, la difesa ha portato motivi aggiunti, sostenendo che l’ammissione con riserva avrebbe riassunto in sé anche i motivi della non ammissione, facendo decadere il provvedimento.

A esame concluso il Tar ha preso in considerazione documenti, atti e verbali arrivando a questo conteggio: alle prove dell’esame di Stato la studentessa ha ottenuto “le votazioni di tredici ventesimi alla prima prova scritta, di sette ventesimi alla seconda prova scritta e di undici ventesimi al colloquio”, cioè 31 crediti. Il Consiglio di classe le aveva attribuito “a titolo di crediti scolastici, nove punti su dodici per il terzo anno di corso e di dieci punti su tredici per il quarto anno di corso”. Non essendo stata ammessa non poteva avere i crediti dell’ultimo anno, ma siccome il Tar aveva concesso la sospensiva, le era stato “attribuito un punteggio figurativo di sette punti su quindici per consentire l’inserimento del nominativo della ricorrente nel gestionale informatico dell’esame di Stato”. Sarebbero 26 crediti che sommati a quelli dell’esame (31), fanno 57 crediti: per essere promossi ne servono 60.

I giudici amministrativi hanno preso in considerazione il fatto che la candidata no ha superato l’esame, facendo decadere anche il caso di assorbimento del ricorso, che scatta solo “allorché lo studente abbia poi positivamente superato le prove dell’esame di Stato”.