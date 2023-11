Il numero dell'ex amante finisce scritto sul muro: a processo per diffamazione

L’amante resta incinta, ma lui non crede di essere il padre e scrive sul muro il numero di cellulare della donna e per questo finisce sotto processo per aver reso pubblici i dati personali con messaggi allusivi a livello sessuale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Fabio Maddalena, secondo l’accusa avrebbe“al fine di arrecare danno” alla sua ex amante, scritto il “numero telefonico della stessa … sul muro di recinzione” che costeggia una via in città, diffondendo “tale dato personale all’insaputa della stessa” in violazione della normativa sulla privacy.

L'apparizione del numero di telefono aveva comportato la ricezione, da parte della donna, di decine di telefonate, anche nel cuore della notte, di persone che chiedevano prestazioni sessuali, arrecando alla stessa “nocumento, consistente nel dover subire, da parte di ignari soggetti, delle chiamate telefoniche”. La donna aveva anche dovuto chiamare una persona che cancellasse la scritta sul muro.

Nel corso dell’udienza di oggi sono stati sentiti i Carabinieri che hanno indagato sulla vicenda, arrivando a identificare l’imputato in quanto il suo cellulare si agganciava alla cella telefonica più vicina al luogo della scritta, proprio nei giorni in cui erano poi iniziate le telefonate. Ulteriori testi verranno sentiti alla prossima udienza, quando sarà chiamato a deporre anche l’imputato che ha sempre respinto tutte le accuse e affermato di non aver nulla a che fare con quanto avvenuto.

La vittima ha raccontato di avere avuto una relazione turbolenta con l’imputato, sposato. Relazione finita quando la donna aveva scoperto di essere incinta dell’uomo: “Da alcuni giorni sono stata bloccata su tutti i social dalla persona, sposata, che non vuole riconoscere i nascituri e con il quale ho intrattenuto una relazione sentimentale” si legge nella denuncia. Da questa rivelazione erano iniziate le lite, la separazione e, ipotizzava la stessa, anche gli atti di persecuzione.