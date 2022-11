Scritta "Br" in piazza Piccinino, indagini in corso

Sono in corso indagini da parte della Digos della questura di Perugia dopo la comparsa della scritta "Br" sul selciato di piazza Piccinino.

La scritta a vernice rossa sarebbe stata realizzata nella notte. Elementi utili potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere. Da chiarire oltre gli autori, la matrice dell'azione

Il coordinamento di Fratelli d'Italia di Perugia esprime ferma e decisa condanna "del vile gesto compiuto in queste ore in centro storico, dove è comparsa una sigla inneggiante alle Brigate Rosse proprio di fronte all'abitazione di un assessore della Giunta perugina".

"E' un atto estremamente grave - dichiara il coordinatore Riccardo Mencaglia - che purtroppo è solo l'ultimo di una serie di atti violenti perpetrati da estremisti politici che evidentemente faticano ad accettare le regole democratiche del vivere sociale". "Massima solidarietà da parte di Fratelli d'Italia all'assessore e alla giunta tutta," continua Mencaglia "Mai ci stancheremo di affermare che la democrazia e il rispetto delle regole non possono essere messe in dubbio da chi vuole tornare a creare un clima di terrore e violenza che ha negli anni già pagato un pesante tributo di sangue".

Il direttivo, il coordinamento e il gruppo consiliare di Forza Italia di Perugia hanno appreso del grave fatto accaduto nelle scorse ore nel centro storico di Perugia, relativo alla comparsa di una scritta inneggiante alle brigate rosse comparsa davanti alla casa di un sssessore della giunta comunale.

"Esprimiamo profonda condanna per quanto successo. Si tratta di un gesto vile e molto grave" dichiara in una nota Giacomo Cagnoli, capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Perugia. "Rivolgiamo la nostra solidarietà e totale vicinanza all'assessore della Giunta, alla Giunta comunale tutta e al sindaco di Perugia."