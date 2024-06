Scopre che il figlio minorenne spaccia e lo segnala ai servizi sociali: 12 dosi di hashish, denunciato

"Non sono come fare e come comportarmi: ho trovato nelle tasche dei pantaloni di mio figlio 12 piccole confezioni forse con stupefacente": è la richiesta disperata di un giovane padre che insospettito dal comportamento del figlio lo aveva messo nel mirino fino allo scoperta dei "pezzi". La telefonata è stata fatta ai servizio sociali del Comune di Assisi nella speranza di una presa in carica del figlio o di avere delle informazioni come muoversi per aiutare il figlio minorenne qualora quelle bustine fossero risultate piene di droga. Ma i servizi sociali - oltre che aprire una posizione sul ragazzino - è stata costretta ad avvertire la Polizia per le analisi delle dosi rinvenute. Il personale del Commissariato ha constatato che si trattava di hashish, dal peso di 10 grammi. Il giovane è stato denunciato a piede libero per spaccio e nei prossimi giorni sarà indirizzato verso un cammino di recupero come richiesto dal padre ai servizi sociali.