Scoperta in via del giardino la galleria degli oggetti rubati: denunciati due cittadini irregolari

Sono intervenuti per un'auto rubata e per il continuo via vai di persone sospette, hanno un cunicolo magazzino per refurtiva di vario tipo. Una galleria segreta, chiusa da una porta a grata nella quale vivevano anche: almeno due persone, quelle che gli agenti di polizia hanno trovato all'interno, un algerino di 36 anni e un tunisino di 35, entrambi con vari precedenti.

Una capillare perlustrazione della zona di via del Giardino ha consentito ai poliziotti di individuare ilcunicolo chiuso con una porta a grate. Insospettiti, gli agenti hanno chiesto l’aiuto di un’altra pattuglia e non senza difficoltà hanno fatto accesso all’interno dell’angusto passaggio.

È stato in quel momento che hanno constatato l’esistenza di un bivacco con alcuni giacigli di fortuna, oltre alla presenza dei due cittadini stranieri che, alla loro vista, hanno tentato dapprima di nascondersi e in seguito di darsi alla fuga.

Fermati dai poliziotti, sono risultati essere entrambi irregolari sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione sia delle due persone che del luogo, la quale ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del cunicolo, gli agenti hanno rinvenuto 7 telefoni cellulari, 1 personal computer, 6 powerbank, 1 tablet, alcuni capi di abbigliamento, articoli alimentari, tabacchi, attrezzi da lavoro che sono risultati essere provento di furto. Recuperata anche chiave dell’auto risultata rubata.

I poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto un involucro in carta stagnola contenente della sostanza polverosa che, dalle analisi effettuate dalla Polizia Scientifica, è risultata essere un derivato della cocaina.

Accompagnati in questura per le attività di rito, i due sosno stati denunciati per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e invasione di edifici in concorso. Gli oggetti rubati, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 35enne, inoltre, è stato anche sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti.

I due cittadini stranieri sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure finalizzate a rendere esecutiva la loro espulsione dallo Stato.