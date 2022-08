Scooter rubato e abbandonato per strada, caccia al ladro

Scooter rubato e abbandonato per strada. Gli agenti della polizia di Perugia lo hanno ritrovato in via del Bulagaio. Il mezzo, parcheggiato e semidistrutto, è risultato senza assicurazione e con la revisione scaduta nel 2017. Il numero di telaio, inoltre, non era quello associato alla targa. Insospettiti, hanno effettuato ulteriori accertamenti appurando che il veicolo risultava rubato.

Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. La targa, invece, è stata sequestrata dai poliziotti che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l?autore del furto.