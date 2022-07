Scooter rubato e ritrovato quasi distrutto: caccia al ladro

Scooter rubato torna al legittimo proprietario, ma semidistrutto. La polizia, allertata da un cittadino, lo ha ritrovato in via XIV Settembre, vicino alla galleria Kennedy. Dei ragazzi sospetti segnalati dal passante nessuna traccia.

I poliziotti hanno constatato che il furto dello scooter non risultava denunciato e hanno contattato il proprietario. L'uomo ha raccontato agli agenti che lo scooter – in uso al figlio – era stato rubato l’11 luglio e confermato di non aver formalizzato la denuncia. Dopo aver constatato che il mezzo presentava degli ingenti danni, il proprietario si è riservato di presentare querela.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’autore del furto.