In giro per la città con il ciclomotore rubato, denunciati due minorenni

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato due minorenni dopo averli sorpresi a bordo di un ciclomotore rubato.

Gli agenti hanno proceduto al controllo, in piena notte, dei due minori, di nazionalità rumena entrambi a bordo del ciclomotore con il blocco accensione divelto, condizione della quale nessuno dei due giovani riusciva a dare una spiegazione. Sotto alla sella dello scooter veniva trovato un trapano avvitatore a batterie con due punte in dotazione, mentre uno dei due veniva trovato in possesso di una tessera sanitaria intestata ad una donna italiana del ‘94.

I due sono stati denunciati per il reato di ricettazione del ciclomotore, il ragazzo in possesso della tessera sanitaria suddetta per ricettazione del documento e a carico del conducente è stata elevata una multa per guida senza patente perché mai conseguita per un importo di 5.100 euro.

I due minori sono stati affidati ai genitori, mentre il ciclomotore, il trapano e la tessera sanitaria sono stati sequestrati.