Scooter rubato e 'abbandonato' a Fontivegge

Fontivegge, ritrovato uno scooter rubato. Gli agenti del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge, coordinato dal capitano Rosella Giusepponi, hanno notato il mezzo e hanno deciso di controllare. Il mezzo è risultato rubato pochi giorni prima, come da denuncia presentata dalla proprietaria. Lo scooter è stato restituito alla legittima proprietaria, una studentessa residente fuori comune. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del colpo.