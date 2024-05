È morto a poca distanza da casa Francesco Pergolesi, il 24enne rimasto coinvolto nell'incidente che si è verificato oggi in via San Galigano. Era in sella alla sua moto e procedeva in direzione di Rimbocchi -Montegrillo quando si è scontrato con l'auto guidata da una donna. Immediati i soccorsi, ma il giovane è morto in ospedale. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale.