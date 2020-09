Scontro fra due vetture a Foligno: auto ribaltata e conducendente ferita, l'altro mezzo distrutto e guidatore incolume

I Vigili del fuoco di Foligno, unitamente a personale del 118, sono intervenuti in via Baldaccini, in località La Paciana di Foligno, di fronte alla sede di Umbria Cuscinetti, per un incidente stradale.

Due le auto coinvolte. La prima con il frontale distrutto dopo aver speronato sul fianco la seconda vettura, che si è ribaltata, con il tettino sull'asfalto.

Una donna è stata presa in carico dal 118 e portata in ospedale. L'altro conducente, un uomo, non ha riportato lesioni.

