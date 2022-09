È morta una delle persone coinvolte in un incidente a vocabolo Copernaco di Foligno. Si tratta di una donna di 54 anni, arrivati all'ospedale di Foligno in condizioni molto gravi.

Operata d'urgenza, è deceduta a causa della gravità del trauma toracico. In prognosi riservata una donna di 30 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Meno grave un uomo, ricoverato a Spoleto.