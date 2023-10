Rissa con accoltellamento tra tifosi dopo Genoa-Perugia: nove misure cautelari

Nove tifosi sono stati arrestati dopo una rissa con accoltellmento avvenuta al termine di Genoa-Perugia del 15 aprile scorso. Tra gli arrestati anche un supporter del Grifo.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari. Lo scontro avvenuto non lontano dallo stadio Ferraris sarebbe da inquadrare in una faida fra gruppi di sostenitori rossoblù.

L’indagine, condotta dalla DIGOS di Genova e coordinata dalla Procura del capoluogo ligure, ha permesso di individuare i responsabili delle condotte più violente, uno in particolare autore di un accoltellamento. Due degli indagati sono in carcere, tra cui il tifoso perugino, per gli altri sette ultras genoani, tutti elementi di spicco della Gradinata Nord, sono scattati gli arresti domiciliari.

Tutti i tifosi, di età compresa tra i 21 e i 56 anni, sono stati indagati a vario titolo per i reati di rissa aggravata, lesioni aggravate e detenzione illegale d’arma.