Fabrizio Catalano, i genitori chiedono al Tribunale di dichiarare la morte presunta a 16 anni dalla scomparsa

I genitori di Fabrizio Catalano, il 19enne di Collegno svanito nel nulla da quel giorno nei boschi vicino ad Assisi, dove si trovava per frequentare un corso quadriennale di musicoterapia, hanno deciso di chiedere la morte presunta del giovane al tribunale di Torino.

La richiesta arriva dopo 16 anni e tre mesi dalla scomparsa del giovane ad Assisi. Ezio Catalano e Caterina Migliazza non perdono la speranza "che chi ha informazioni si faccia avanti".

Fabrizio Catalano era un giovane molto religioso, impegnato nel volontariato sociale, che frequentava il secondo anno di un corso di musicoterapia ad Assisi. Il 21 luglio 2005, un mese prima di partire per le vacanze prenotate con la famiglia e con gli amici, non si era presentato alle lezioni e da allora non ha più dato notizie. Nella casa dove abitava erano stati trovati il telefono cellulare e gli occhiali che per lui erano indispensabili a causa di una forte miopia. Tre giorni dopo, sul sentiero di San Francesco per Gubbio, in località Valfabbrica, erano stati ritrovati i suoi documenti, in una sacca bianca. Sette mesi dopo, poco distante, toccò alla custodia della sua inseparabile chitarra.

Un’amica ha dichiarato di aver ricevuto da lui il 19 luglio 2005 una telefonata nel corso della quale le avrebbe detto: "Mi è successa una cosa bellissima... ho trovato la strada con l’aiuto del buon Signore", forse legata al cammino spirituale che stava compiendo. La madre, ritenendo che il figlio possa aver voluto rispondere ad una vocazione religiosa iniziando un pellegrinaggio nella zona di Assisi, ha scritto circa 300 lettere ad altrettanti istituti religiosi, ricevendo ad oggi solo tre risposte. Secondo i familiari, la prima fase delle ricerche, decisiva per capire che fine avesse fatto, non era stata condotta in modo efficiente.