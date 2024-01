Due scippi in pochi minuti, rintracciato e arrestato dalla Polizia a Perugia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un tunisino di 33 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e scippo.

I poliziotti erano impegnati in un servizio di pattugliamento appiedato alla ricerca dell’autore di uno scippo in un esercizio commerciale di via Gallenga, quando in via Magno Magnini è stata segnalata un’altra rapina impropria. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato che l’autore del reato era lo stesso soggetto che, poco prima, dopo essersi impossessato di alcuni articoli per la cura della persona, aveva aggredito una commessa per poi darsi alla fuga.

Dagli approfondimenti è emerso che, anche nel secondo episodio, il 32enne, dopo aver tentato di impossessarsi di alcuni articoli, vistosi scoperto, ha aggredito il vigilantes con un pugno al volto per poi dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

Le ricerche del personale delle Volanti hanno consentito di rintracciare l’uomo che, avvicinato dagli operatori, ha tenuto un atteggiamento aggressivo, insultando i poliziotti, spintonandoli e tentando di colpirli con dei calci.

Dopo essere stato contenuto in sicurezza, il 32enne è stato sottoposto a perquisizione nell’ambito della quale è stato trovato in possesso di alcuni prodotti cosmetici, risultati essere stati asportati quel pomeriggio dall’esercizio commerciale di via Gallenga, e di una cesoia.

Per questi motivi è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di lesioni personali, rapina impropria e possesso di arnesi atti allo scasso.