Scippo mortale, l'associazione "Folosofi...Amo" ricorda Loredano Maranini a sette anni dalla morte

L'associazione "Filosofi...Amo" e i residenti ricordano, oggi 5 ottobre 2022, a distanza di 7 anni, la morte di Loredano Maranini che il 4 ottobre 2015, in via della Pallotta, fu vittima di uno scippo al quale segui una rovinosa caduta a terra che ne provocò, il giorno seguente, la morte.

Grazie alle indagini svolte dai Carabinieri, il responsabile è stato preso e condannato a 9 anni.

"La nostra associazione fu da subito vicina alla famiglia, facendo una marcia per le vie del quartiere ed anche pressioni sulle autorità affinché il caso venisse seguito attentamente - si legge in una nota - Purtroppo però nulla è riuscito a riportare all’affetto di tutti noi Loredano che rimane sempre nei nostri ricordi nell’auspicio che fatti del genere non si ripetano".

L'associazione "Filosofi…Amo" vuole ricordare, insieme con il figlio Marco, Loredano Maranini.