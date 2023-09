San Giustino, in sella allo scooter rubato scippa un'anziana e tenta di rubare un'auto per la fuga

Scippa una signora in sella a un motorino rubato, finisce per terra e tenta di rubare l’auto a una ragazza che si è fermata a soccorrere la vittima. La Procura di Perugia ha chiuso le indagini a carico di un 43enne per rapina, furto e ricettazione.

L’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è accusato di essersi impossessato “al fine di trarne profitto, di una borsa contenente vari effetti personali, che sottraeva di mano o di dosso” a una 80enne di San Giustino, beccandosi anche la contestazione dell’aggravante “di circostanze di persona tali da ostacolare la privata difesa”.

Il tentativo di rapina, o scippo, veniva compiuto in sella a uno scooter risultato “provento del delitto di furto”, facendo scattare l’accusa di ricettazione.

A carico dell’indagato anche l’accusa di furto in quanto “compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il furto” dell’autovettura di una ragazza che aveva assistito allo scippo e si era fermata a soccorrere l’anziana vittima. Furto che non veniva portato a termine in quanto la proprietaria “era scesa dall’auto per prestare soccorso” alla vittima, ma “prima di scendere dalla stessa aveva tolto le chiavi dal quadro di accensione”. Al rapinatore, quindi, non restava altro da fare che scendere dalla vettura e allontanarsi “repentinamente dal luogo” dello scippo.

Identificato e rintracciato, adesso potrà chiedere alla Procura di essere interrogato oppure attendere di comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare e difendersi in aula.