"Amore mio, da quanto non ci vediamo", lo abbraccia e gli sfila la catenina d'oro: condannata

Un anno di reclusione e 400 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e l’obbligo di versare 3mila euro alla Cassa delle ammende.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di una rumena di 27 anni per il furto, con la tecnica dell’abbraccio, di una catenina ai danni di un anziano.

L’imputata aveva fatto ricorso per Cassazione, contro la condanna, contestando l’insufficiente quadro probatorio e ribadendo la lieve entità del fatto, corroborata anche dallo scarso valore economico della catenina rubata.

I giudici di Cassazione hanno rigettato il ricorso sulla base “delle modalità della condotta, perpetrata in danno di persona fragile e impreparata, e della rilevata sequenza di precedenti penali per delitti contro il patrimonio” dell’imputata. La quale aveva avvicinato l’anziano, fingendosi una conoscente, l’aveva abbracciato dicendogli "amore mio, da quanto non ci vediamo", sfilandogli il monile dal collo.

Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3mila euro alla Cassa delle ammende.