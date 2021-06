Strappa le catenine d'oro dal collo di alcuni anziani, minorenne arrestato dalla Polizia

Il giovane è stato rintracciato a Padova dove era scappato per non farsi rintracciare

Scippa gli anziani per strada e quando le forze dell'ordine lo individuano fugge da Perugia per il nord Italia. E' la vicenda che riguarda un minorenne che è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Perugia.

La Squadra Mobile di Perugia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ha raccolto elementi che riconducevano al minore in due episodi di rapina ed in uno di furto con strappo, commessi a Perugia e in altri comuni della provincia, nei mesi di maggio e giugno. Episodi portati a termine con violenza ed ai danni di persone di età avanzata e impossibilitate a difendersi. L’obiettivo del reato erano le collane in oro indossate dalle vittime oppure il portafoglio custodito in tasca.

Il minorenne è stato rintracciato in un comune della provincia di Padova da personale della Squadra Mobile di Perugia con la collaborazione della Squadra Mobile di Padova.