Aggredita e scippata al parco Chico Mendez mentre rientra a casa: caccia a due balordi

La vittima è stata sorpresa alle spalle e gettata a terra per privarla della borsa

Aggredita e scippata della borsa davanti al portone della propria abitazione da due malviventi.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra il parco Chico Mendez e via Guerra. Una 35enne che stava rientrando a casa, è stata spintonata e gettata in terra da due balordi, con mascherina sul volto e cappuccio della felpa sulla testa, per privarla della borsa.

La donna si è messa a gridare, attirando l'attenzione dei vicini di casa e di altre persone, con i due aggressori che si sono dati alla fuga. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 per prestare le prime cure alla donna e un equipaggio delle Volanti, dirette dal commissario Monica Corneli, che hanno raccolto il racconto della persona aggredita.

La vittima ha riferito ai poliziotti di aver avuto la percezione della presenza di qualcuno alle sue spalle mentre tornava a casa, ma di non aver potuto fare nulla quando i due soggetti le hanno messo il cappuccio della giacca sulla testa, spintonandola e strattonando per portare via la borsa.

Lei ha gridato, qualcuono si è affacciato alla finestra per vedere cosa stesse accadendo e altre persone si sono avvicinate per prestare aiuto. Uno dei due rapinatori è scappato immediatamente, mentre il secondo si è fatto più violento finché non è riuscito ad impossessarsi della borsa.

Borse che è stata ritrovata dagli agenti abbandonata nel parco, con all'interno ancora portafogli e cellulare. Segno che i due rapinatori non hanno avuto tempo di controllare il contenuto e di spartirsi il bottino.

La Polizia ha raccolto la testimonianza della vittima e dei testimoni e sta controllando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per poter raccogliere elementi che possano portare all'identificazione dei due rapinatori.