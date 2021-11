Sciopero di 24 ore degli operatori ambientali. La Gesenu agli utenti: "La sera prima non depositate i propri rifiuti"

Sciopero di 24 ore degli operatori ambientali indetto dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel a causa "del perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale con la Fise Assoambiente”. Lo sciopero è previsto per l'8 novembre prossimo. La Gesenu ha spiegato che nella giornata di sciopero potranno verificarsi disservizi, ma saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla Legge 146/90 e dall’Accordo Nazionale di settore dal 1° Marzo 2001. Per ridurre al minimo i disagi provocati dall’astensione dal lavoro, gli utenti sono stati invitati a non depositare i propri rifiuti nella giornata di Domenica 7 Novembre". Il 9 novembre tutti i servizi aziendali riprenderanno regolarmente.